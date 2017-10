Istanbul : un homme ouvre le feu sur des étudiants, faisant un mort

D'après le média turc Hurriyet, un homme a tiré sur trois étudiants, tuant l'un d'eux et blessant les deux autres. Le tireur aurait ensuite essayé de se suicider avant d'être arrêté.

Un homme a été interpellé par la police turque après avoir tiré sur des étudiants à la sortie d'un lycée professionnel d'Istanbul. Une personne a été tuée, et deux ont été blessées d'après le Hurriyet.

İstanbul Pendik'te okulda silahlı saldırı!

Olay yerinden ilk görüntüler... https://t.co/ZInyAZ49gupic.twitter.com/P2e3YeyhOB — Habertürk (@Haberturk) 13 octobre 2017



Après la fusillade, le suspect se serait enfui et aurait tenté de mettre fin à ses jours en se tranchant les veines. Mais la police l'aurait interpellé avant qu'il ne succombe à ses blessures.



Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de ce drame.



