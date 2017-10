Quand Erdogan fait un somme en pleine conférence de presse avec Porochenko (VIDEO)

Le président turc n’a pas pu résister au sommeil après une rencontre avec son homologue ukrainien. Pendant le discours de Petro Porochenko, devant les journalistes, Recep Tayyip Erdogan a piqué du nez à plusieurs reprises.

Le président de la Turquie a effectué, le 9 octobre, une visite officielle à Kiev. Au menu de la rencontre, les relations bilatérales. Les pourparlers, qui ne devaient durer que 45 minutes, ont finalement été plus longs. Recep Tayyip Erdogan et son homologue ukrainien, Petro Porochenko, ont passé à peu près trois heures ensemble, et visiblement certains ont eu un coup de fatigue.

En effet, les journalistes qui ont filmé la conférence de presse conjointe qui a clôturé la rencontre ont été surpris de voir Recep Tayyip Erdogan en train de piquer du nez pendant le discours de Petro Porochenko. Pendant quelques secondes, il semble même s’être complètement assoupi, avant de se réveiller brusquement dès que l’interprète a commencé à traduire les propos de Petro Porochenko.

Quelques minutes plus tard, le président turc a été filmé en train de bailler, tentant visiblement de faire de son mieux pour ne pas s'assoupir. Prenant note de l’état de son homologue, le président ukrainien a discrètement tapé sur la table dans un effort apparent pour l’aider à tenir le cap.