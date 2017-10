Vladimir Poutine n’a toujours pas décidé s’il participerait à la présidentielle en 2018

Pendant la Semaine russe de l’Energie, Vladimir Poutine a dû une nouvelle fois répondre à la question concernant son éventuelle candidature à l'élection présidentielle russe de mars prochain. Le président a laissé planer le doute.

Le chef de l’Etat russe a monopolisé l’attention pendant la session plénière à l’ouverture de la Semaine de l’énergie à Moscou, ce 4 octobre. Alors que l’événement était consacré aux sujets énergétiques, l’animateur John Fraher, de l’agence Bloomberg, n’a pas pu résister à poser quelques questions plus larges à Vladimir Poutine. A un certain moment, le journaliste a notamment demandé au président actuel s'il avait choisi contre qui il allait se présenter à l'occasion de l'élection présidentielle russe qui aura lieu en mars 2018.

«Je n’ai pas décidé, non seulement contre qui je vais me présenter, mais si je vais me présenter», a répondu Vladimir Poutine, en notant que selon la loi, la campagne devait ouvrir fin novembre-début décembre 2017. «Je pense que vers cette période les principaux candidats vont s’annoncer et présenter leur programme électoral», a ajouté le président.

L'actuel président russe maintient la suspense autour de son éventuelle candidature pour briguer un quatrième mandat. Harcelé depuis le début de l’année 2017 par les questions des journalistes à ce sujet, le Vladimir Poutine continue d’esquiver. Un flou qui engendre un foisonnement de rumeurs, comme la possibilité de voir une femme présider la Russie.