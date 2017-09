Lors d'un test, un missile balistique russe Iskander-M a été tiré avec succès à sa portée maximale

Lors d'un exercice, réalisé dans le cadre des manoeuvres conjointes entre Moscou et Minsk Zapad-2017, un missile Iskander-M a passé avec succès un test de tir d'une puissance accrue, selon la Défense russe.

Le ministère russe de la Défense a fait savoir dans un communiqué, daté du 18 septembre, que les forces armées avaient testé un missile russe de courte et moyenne portés Iskander M afin de lui faire parcourir une distance maximale.

Ce test a eu lieu sur le cosmodrome de Kapoustine Iar, dans la région d’Astrakhan, au sud de la Russie. «Un missile d’une puissance accrue a parcouru 480 kilomètres et a atteint sa cible avec succès, à Makat, au Kazakhstan», peut-on lire dans le communiqué cité par RIA Novosti.

Le système de missile Iskander-M, construit dans les années 1990 et entré en service en 2006, peut transporter deux missiles. Il peut être équipé de missile 9M723, dit quasi-balistique, qui suit une trajectoire plus tendue qu’un missile balistique et atteint son objectif plus rapidement, ou d’un missile de croisière 9M728 qui peut transporter des ogives nucléaires. Ce système peut viser des cibles terrestres y compris des systèmes d’artillerie et de défense antimissile.

