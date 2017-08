Inde : une adolescente de 17 ans obligée d'accoucher à quelques mètres de l'hôpital (VIDEO)

Une jeune Indienne de 17 ans, abandonnée par sa famille à cause de sa grossesse précoce, a dû donner naissance à son enfant en pleine rue, au milieu des passants, alors qu'elle se trouvait à une centaine de mètres d'un centre de santé.

A Chandil, une ville située dans l'Etat de Jharkhand, dans l'Est de l'Inde, une jeune fille de 17 ans a été contrainte de donner naissance à son enfant au bord de la route, alors qu'une clinique ne se trouvait qu'à une centaine de mètres de là. L'information a été relayée par le quotidien indien Dainik Jagran.

Une vidéo mise en ligne sur le site internet du journal montre la jeune fille déambuler avec son bébé au milieu des voitures et des motos qui passent, alors que nouveau-né est encore relié à sa mère par le cordon ombilical.

Attention ces images peuvent heurter la sensibilité :

Selon le journal, aucun médecin ou infirmier du centre médical n'est venu à l'aide de la jeune fille, bien que les habitants aient averti le personnel de ce qui s'était passé.

Un habitant du voisinage, Om Prakash Sharma, a croisé la jeune fille dans la rue avec ses vêtements trempés de sang, a rapporté le quotidien The Hindustan Times : «Elle était dans un état misérable. Elle frissonnait et ne pouvait soulever et caresser son bébé. Les véhicules passaient sur la route mais elle n'avait pas la force de s'écarter [...] Nous avons fini par la sortir du trafic et l'avons escortée jusqu'au CHC (Community Health Centre).»

La jeune mère a finalement reçu des soins médicaux après avoir été transportée au centre de santé dans un pousse-pousse. Un groupe d'habitants du quartier s'est ensuite confronté aux employés du centre de soins pour leur demander pourquoi elle n'avait pas été prise en charge.

L'adolescente aurait vécu avec sa mère, elle-même veuve, avant d'être expulsée de son foyer à l'annonce de sa grossesse. Elle a déclaré aux journalistes être tombée amoureuse d'un homme qui aurait mis fin à leur relation après avoir appris qu'elle était tombée enceinte.

