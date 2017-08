Pyongyang courtise les touristes russes et ouvre sa première agence de voyages à Moscou

La Corée du Nord a décidé d'ouvrir sa première agence de voyages officielle à Moscou afin de faciliter le tourisme de Russie dans son pays. De nouvelles dispositions administratives permettront d'accélérer la procédure d'obtention de visas.

Lors d'une conférence de presse tenue le 23 août, Sergueï Golov, le président de l’Union russe des agences de tourisme, et Kim Sen Houn, conseiller de l’ambassade de Corée du Nord en Russie, ont annoncé le lancement de la première agence de voyages officielle nord-coréenne en Fédération de Russie.

«J’espère que la compagnie NKOREAN fera une percée. Pour nos touristes, c’est très important, il y a un vif intérêt. Les perspectives de développement s’annoncent bonnes», a déclaré Sergueï Golov, cité par l'agence Interfax.

D'après Le Courrier de Russie, Kim Sen Houn a lui garanti la sécurité des touristes à la condition qu'ils «respectent la loi et l’ordre du pays».

Afin de favoriser le tourisme a aussi été annoncée la réduction du temps de délivrance des visas à destination de la Corée du Nord, passant de 2-3 semaines à 3-5 jours pour les ressortissants russes.

Après la mort du jeune Américain Otto Warmbier, décédé peu après avoir été rapatrié dans le coma par la Corée du Nord où il purgeait une peine de 15 ans de travaux forcés pour avoir volé une affiche dans un hôtel, les Etats-Unis avaient quant à eux décidé d'interdire à leurs ressortissants de se rendre dans le pays.

Début juillet, la France avait de son côté déconseillé «tous les déplacements» vers le pays isolé en raison «de la montée actuelle des tensions et du climat d’incertitude et d’imprévisibilité»prévalant sur place, en pleine escalade des tensions entre Pyongyang et Washington.

