Jackpot record à la loterie : une Américaine remporte la coquette somme de 758,7 millions de dollars

Une mère de famille de 53 ans a gagné 758,7 millions de dollars et quitté son emploi dans un hôpital, en attendant de décider de la façon de dépenser cette cagnotte, la plus grosse jamais remportée avec un seul billet de loterie aux Etats-Unis.

Mavis Wanczyk a acheté son billet de loterie le 22 août dans une station-service de sa ville de Chicopee, à l'ouest de Boston, en choisissant les numéros 6, 7, 16, 23 et 26, et le Powerball 4 en numéro complémentaire. Ces numéros ont été choisis sur la base des dates d'anniversaires de sa famille. Comme beaucoup d'heureux vainqueurs avant elle, cette employée du même hôpital depuis 32 ans n'y a pas cru tout de suite. D'autant que la direction de Powerball avait d'abord annoncé par erreur que le billet gagnant avait été vendu non à Chicopee mais dans une autre ville de l'Etat du Massachusetts.

«J'étais en train de quitter mon travail avec un collègue», a expliqué Mavis Wanczyk lors d'une brève conférence de presse. «Il a dit, je parie que quelqu'un a gagné avec des dates d'anniversaires. Et j'ai dit, ouais, ce sera jamais moi, c'est vraiment un rêve impossible que j'ai depuis toujours», a-t-elle poursuivi.

"It's just a pipe dream I've always had." Mavis Wanczyk tells the story of how she won the $758 million Powerball https://t.co/tLtoLDQnKvpic.twitter.com/JcWHkH7Tte — CBS News (@CBSNews) 24 août 2017

Il s'est mis à lire les numéros gagnants, elle a regardé son ticket. «Et j'ai dit, eh, c'est ceux que j'ai !», a-t-elle raconté.

A suivi un léger état de choc. «Je ne pouvais aller nulle part, je ne pouvais rien faire», se souvient-elle. Son collègue, un ami de longue date, l'a accompagnée pour s'assurer qu'elle rentrait chez elle saine et sauve.

Sans réfléchir très longtemps, «j'ai appelé mon travail et je leur ai dit que je ne reviendrai pas», a-t-elle raconté sous les rires et les applaudissements.

Sur le plan financier, cette mère de deux enfants déjà adultes, qui ont vu leur père mourir dans un accident de voiture en 2016, était habituée jusqu'à présent à «se débrouiller» avec ce qu'elle avait.

Être soudainement propulsée dans le cercle des Américains les plus riches va lui demander un temps d'adaptation.

Powerball winner Mavis Wanczyk says she won't be returning to her job at a medical center. FULL STORY --> https://t.co/pW1U96mnMbpic.twitter.com/mZg3v9Nrlj — NBC Boston (@nbcboston) 24 août 2017

«D'abord descendre de mon nuage»

«La première chose que je veuille faire, c'est simplement me poser et me détendre», a-t-elle expliqué en souriant. «J'ai gagné, j'ai peur, mais ça va aller».

«Je suis encore en train de descendre de mon nuage et je veux simplement être moi, être seule et pouvoir de décider ce que je veux faire», a-t-elle ajouté en précisant avoir décidé de sortir de l'anonymat pour «en finir» et qu'on la laisse tranquille.

Comme tous les vainqueurs de gros lots, Mavis Wanczyk a pris une première décision : elle a préféré, plutôt que percevoir le magot en une série de versements étalés sur 30 ans, toucher immédiatement un versement unique, moins élevé que les 758,7 millions de dollars auxquels elle pouvait prétendre. En vertu de ce choix, elle recevra donc 480,5 millions de dollars, soit 336 millions après impôts, selon le Boston Globe.

Elle devra ensuite savoir résister aux sirènes de ceux qui vont «essayer de lui recommander toutes sortes de choses qu'elle pourrait faire avec son argent», comme l'a prévenue Deborah Goldberg, responsable du Trésor du Massachusetts, lors du point presse.

JUST IN: Lottery officials reveal Mavis Wanczyk as the winner of the $758.7 million Powerball jackpot. https://t.co/Oo6KWFsYBtpic.twitter.com/mYQEu3gj31 — ABC News (@ABC) 24 août 2017

Les recommandations ont commencé dès le matin du 24 août. Le patron de la chaîne de stations-services qui a vendu le billet gagnant, Bob Bolduc, avait, avant même de connaître son nom, appelé le gagnant du jackpot «à le partager correctement» avec des œuvres caritatives.

Cette victoire est une bonne nouvelle pour ce chef d'entreprise, qui avait déjà vendu deux billets vainqueurs de quatre millions de dollars chacun au cours des 12 derniers mois, a-t-il souligné. Il s'attend désormais à «une hausse des ventes de billets dans toute la chaîne».

La cagnotte empochée par Mavis Wanczyk est la deuxième plus importante de l'histoire de la loterie américaine, derrière celle de janvier 2016 qui était d'un montant de 1,58 milliard de dollars. Mais trois billets comportaient alors les cinq bons numéros et le numéro complémentaire, et il avait alors fallu partager le magot. Chacun des vainqueurs était reparti avec 528,8 millions de dollars.