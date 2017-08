Une roquette s'est abattue à l'entrée de la foire internationale de Damas, des blessés

Une roquette serait tombée près de l'entrée de la Foire internationale de Damas, qui s'est ouverte pour la première fois depuis cinq ans. Il y aurait des blessés selon la télévision syrienne citée par l'AFP.

La télévision syrienne a rapporté que plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion d'une roquette tombée à proximité de la Foire de Damas le 20 août.

«On se préparait à recevoir les visiteurs quand j'ai entendu une explosion [...] puis j'ai vu de la fumée du côté de l'entrée», a raconté un témoin qui travaille sur le site de la foire à l'AFP.



La foire a ouvert ses portes le 17 août pour la première fois depuis 2011 et le début de la guerre. Le gouvernement syrien a estimé que cette foire, qui est l'événement économique le plus important du pays, pouvait rouvrir en raison de l'installation d'une «zone de désescalade» à la Ghouta Est, prêt du site où se déroule l'événement. Les rebelles qui contrôlent certains quartiers de cette zone y ont en effet signé un accord de cessez-le-feu grâce à la médiation de la Russie, avec le soutien du gouvernement Syrien, de la Turquie et de L'Iran.

Les forces russes déployées en #Syrie pour garantir la trêve dans les zones de désescalade

➡️https://t.co/kdPvuddICWpic.twitter.com/CogWOkHkfm — RT France (@RTenfrancais) July 24, 2017



Les Etats-Unis et les Etats d'Europe qui imposent des sanctions à la Syrie n'ont pas été officiellement invitées mais certaines entreprises de ces pays y participent quand même à titre individuel.



La Foire internationale de Damas, dont la réouverture a vocation à illustrer le «retour de la production» du pays après six ans de guerre, se déroulera sur dix jours à la périphérie de la Ghouta orientale. D'après les organisateurs de l'événement, 1 500 hommes d'affaires devraient à terme y participer dans un espace de 74 000 mètres carrés comportant 49 pavillons.

