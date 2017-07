Une correspondante de Sputnik sous les balles à Mossoul (VIDEO)

Sara Nureddin, correspondante de Sputnik en arabe, s’est retrouvée visée par des tirs dans l'ouest de Mossoul. Un soldat irakien qui l’accompagnait a reçu cinq blessures par balle.

L’incident a eu lieu ce 24 juillet, dans le quartier d'Al-Maydan, non loin des ruines de la grande mosquée al-Nouri. La correspondante était en train de filmer une opération de déminage, quand des tirs ont retenti.

Sur les images de Sputnik, on peut voir la correspondante et son accompagnateur se cacher derrière la carcasse d'une voiture calcinée.

«L’attaquant avait un fusil d'assaut de type M16, et était situé dans une petite pièce disposant d'un trou dans le toit de l’école primaire de la vieille ville de Mossoul», a raconté Sara Nureddin à Sputnik.

Le soldat irakien qui l’escortait a été blessé à la jambe, au dos et a perdu un doigt. Sara Nureddin n'a que quelques contusions. La correspondante et le soldat ont été évacués de la zone par des unités anti-terroristes irakiennes et transportés à l’hôpital.

