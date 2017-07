Maroc: des jeunes du parti au pouvoir condamnés pour avoir célébré l'assassinat d'un diplomate russe

Six personnes, dont des jeunes du Parti de la justice et du développement (à la tête du gouvernement marocain) ont été condamnées à un an de prison ferme pour avoir salué en 2016 sur Facebook l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie.

La Cour d'appel de Salé, près de la capitale Rabat, a condamné à une année de prison ferme chacun des six accusés poursuivis pour «apologie et incitation à des actes terroristes». Les accusés ont également écopé d'une amende de 10 000 dirhams (100 euros), selon l'agence de presse officielle marocaine MAP.

Des membres de la jeunesse du PJD (Parti de la justice et du développement, formation islamiste à la tête du gouvernement de coalition) figurent parmi les condamnés, selon la presse locale, qui ne précise pas leur nombre exact.

Leur avocat, Abdessamad El Idrissi, membre du PJD, a dénoncé des jugements «exagérés et désolants» contre des jeunes qui «représentent l'élite de ce pays».

Ils étaient accusés d'avoir célébré sur les réseaux sociaux l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, Andreï Karlov, tué par balle le 19 décembre à Ankara. Ils avaient été arrêtés peu après, et leur interpellation avait suscité des critiques au sein du PJD.

Le Maroc est lié à Moscou par un «partenariat stratégique approfondi» et a invité officiellement le président russe Vladimir Poutine à se rendre dans le royaume.

