Syrie : deux morts dans une «explosion terroriste» dans la ville de Hama, selon la TV publique

Une explosion a fait au moins deux morts à un arrêt de bus dans la ville de Hama, dans l'Ouest de la Syrie, dans une région sous contrôle du gouvernement syrien, rapporte la chaîne de télévision publique Al Ekhbariya.

Une explosion, qualifiée de «terroriste» par la télévision officielle, a tué deux personnes, dans un premier temps, l'agence Reuters avait avancé un bilan de trois victimes, à un arrêt de bus dans la ville de Hama, dans l'Ouest de la Syrie, ce 6 juillet 2017, rapporte la chaîne de télévision publique syrienne Al Ekhbariya.

Cette dernière précise également que l'assaillant présumé a déclenché une ceinture explosive. Le gouverneur de Hama a détaillé que l'explosion avait tué deux femmes.

Si la ville de Hama est dans la région contrôlée par le gouvernement régulier de Bachar el-Assad, des combattants djhadistes de Daesh y sont encore présents. L'organisation terroriste est encore en capacité d'agir dans la ville d'Homs au nord de Hama.

Daesh se retrouve en outre en mauvaise posture dans le Nord de la Syrie, à Raqqa. Dans cette ville-ci, les raids de la coalition internationale antijihadiste dirigée par les Etats-Unis ont tué au moins 224 civils à Raqa depuis l'entrée le 6 juin dernier dans le fief syrien du groupe Etat islamique (EI) de forces soutenues par les Etats-Unis, a indiqué jeudi une ONG.

#Syrie : la #Russie devrait acheminer des soldats pour sécuriser les abords des «zones de désescalade»

Selon le controversé et pro-occidental Observatoire des droits de l'Homme (OSDH) basé à Londres, 38 enfants et 28 femmes font partie des civils tués dans les bombardements de la coalition menée par Washington. Les Etats-Unis apportent une couverture aérienne aux forces kurdes et arabes syriens (Forces démocratiques syriennes) qui cherchent à prendre aux jihadistes cette ville du nord de la Syrie.

