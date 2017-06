Le magazine Der Spiegel assure que les renseignements allemands auraient surveillé la Maison Blanche

Déjà ébranlé par plusieurs scandales, les services allemands de renseignement font face à une nouvelle polémique. Selon Der Spiegel, ces services auraient surveillé «des objectifs américains», dont la Maison Blanche, la NASA, ou l'US Air Force.

L'hebdomadaire allemand Der Spiegel a affirmé le 22 juin que les services de renseignement extérieurs allemands avaient espionné pendant des années plusieurs entreprises et administrations américaines, dont la Maison Blanche.

Citant des «documents» qu'il a pu consulter, Der Spiegel assure ainsi que le Service fédéral d'information (BND), chargé des renseignements extérieurs, a espionné «entre 1998 et 2006 plusieurs numéros de téléphone et de fax internes à la Maison Blanche». Selon le magazine, le BND disposait d'une liste de «4 000 sélecteurs» (numéros de téléphone ou de fax, adresses électroniques) lui permettant de surveiller «des objectifs américains», parmi lesquels le ministère des Finances et le Secrétariat d'Etat.

Selon Der Spiegel, les agents allemands avaient également placé sous surveillance des entreprises américaines comme Lockheed ainsi que la Nasa, l'ONG Human Rights Watch, plusieurs universités ou encore l'US Air Force, les Marines, la Defense Intelligence Agency au sein du Pentagone ou les renseignements militaires.

De plus, l'hebdomadaire allemand soutient que plus d'une centaine d'ambassades étrangères basées à Washington, de même que le Fonds monétaire international (FMI) et le bureau américain de la Ligue arabe ont également été espionnés par le BND.

Interrogé par Der Spiegel, le BND n'a pas souhaité faire de commentaires.

Des renseignements extérieurs allemands déjà ébranlé par des scandales d'écoute

Les nouvelles révélations surviennent quelques mois après l'accusation formulée par Der Spiegel en février dernier envers le BND. Selon le magazine, les services de renseignements extérieurs allemands auraient espionné plusieurs médias étrangers dont la BBC, le New York Times, et l'agence de presse Reuters.

Cette affaire avait éclaté alors que l'Allemagne a adopté en juin 2016 une série de nouvelles mesures destinées à mieux encadrer les pratiques de ses renseignements extérieurs après une série de scandales.

Pour mémoire, en mars 2015, des révélations avaient ainsi mis au jour la collaboration entre le BND et son équivalent américain, la NSA, pour qui les Allemands espionnaient plusieurs cibles dans des pays alliés, en particulier des responsables du ministère français des Affaires étrangères, de la présidence française ou de la Commission européenne.

A l'automne 2013, des informations sur la mise sur écoute d'un téléphone portable de la chancelière allemande, Angela Merkel, par le renseignement américain avaient provoqué de fortes tensions entre Berlin et Washington. «L'espionnage entre amis, cela ne va pas du tout», avait à l'époque déclaré la chancelière.

