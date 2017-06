Le lanceur russe Progress s’est amarré à l’ISS avec succès (VIDEO)

Avec à son bord une cargaison à destination des spationautes, le vaisseau spatial Progress MS-06 s’est amarré au module russe de la Station spatiale internationale de façon automatique, mais sous le contrôle du cosmonaute Fiodor Iourtchikhine.

En plus de la cargaison habituelle composée de carburant, de gaz comprimés, de médicaments et de nourriture, le lanceur a aussi livré des nano-satellites pour effectuer des expériences dans l’espace et enfin des sauces épicées populaires en Russie pour les membres d’équipage : du raifort et de l'adjika.