Irak : au moins 35 morts dans des attaques revendiquées par Daesh

Au moins 35 personnes ont été tuées dans des attaques à la bombe revendiquées par le groupe Etat islamique, à Bagdad et dans le sud de l'Irak, ont fait savoir des responsables le 20 mai.

Des attaques survenues dans la nuit du 19 au 20 mai dans la capitale irakienne et le sud du pays ont causé la mort d'au moins 35 personnes, et en ont blessé plus de 50 autres, ont rapporté des responsables irakiens, le 20 mai.

Ces actes meurtriers ont été revendiqués par le groupe terroriste Etat islamique (EI).

Détails à suivre...