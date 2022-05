En deuil, le chef Yannick Alléno créé une association de soutien aux victimes de multirécidivistes

Après que son fils Antoine a été victime d'une collision mortelle provoquée par un homme au casier judiciaire chargé, le chef étoilé français Yannick Alléno a annoncé lancer une association de soutien aux victimes des multirécidivistes.

En deuil après le drame qui a coûté la vie à son fils de 24 ans le 8 mai, le chef étoilé Yannick Alléno a publié un long message sur Instagram dans lequel il a exprimé sa douleur et annoncé la création d'une association d'aide aux victimes de multirécidivistes.

«Je viens moi de comprendre ce matin seulement le manque qui va me hanter toute ma vie alors son énergie logée au plus profond de mon corps servira à travers l'association Antoine Alléno à soutenir les victimes de multirécidivistes», a-t-il écrit.

Le chef a remercié au passage plusieurs personnalités pour leur soutien dont Rachida Dati et Brigitte Macron.

Un suspect connu des forces de l'ordre

Antoine Alléno, 24 ans, est décédé après avoir été percuté par une voiture alors qu'il circulait à scooter dans la soirée du 8 mai. L'homme responsable de ce décès est connu des forces de l'ordre pour plusieurs délits et infractions, notamment au code de la route et des atteintes aux biens. Il était au volant d'une voiture qu'il avait volé le soir même, ivre et sous l'effet de stupéfiants au moment des faits. Il a été arrêté après avoir pris la fuite à pied. En proie à des addictions, il prétend qu'il ne se souvient de rien, précise le Parisien.

Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravés (état d'ivresse et permis de conduire annulé), dégradations, violences volontaires, vol et délit de fuite. La justice a par ailleurs remis à exécution deux peines de prison avec sursis qui couraient à son encontre pour un total de 9 mois de détention. Il a été incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne.

La passagère qui se trouvait sur le scooter d'Antoine Alléno, et un chauffeur de VTC ont aussi été blessés lors de la collision.