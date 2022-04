Une station de ski offre un forfait à un euro pour les votants du premier tour à la présidentielle

Afin de lutter contre l'abstention, la station de ski Les Gets, en Haute-Savoie, a lancé l'opération «Tous Skitoyens», proposant des forfaits à un euro à tous ceux qui auront voté au premier tour de la présidentielle le 10 avril.

Comme le rapporte un article du Huff Post le 9 avril, la station de ski Les Gets, en Haute-Savoie, a décidé de proposer un forfait de ski à un euro le 10 avril à tous ceux qui iraient voter lors du premier tour de la présidentielle.

La direction a expliqué sa décision sur le site internet de la station : «Ces dernières années, l’abstention est devenue au fil des scrutins locaux et nationaux, un phénomène massif et majoritaire. Les prévisions d’abstention pour la prochaine élection présidentielle sont au plus haut et confirment cette tendance.» L'opération est baptisée : «Tous Skitoyens». Chaque électeur votant se verra ainsi proposer son forfait de ski au tarif symbolique de 1 euro la journée».

«Cette offre est également valable pour les piétons qui profiteront des télécabines pour découvrir les balades aménagées et le magnifique panorama sur la chaîne du Mont-Blanc», précise la station alors que la période d'ouverture des pistes touche à sa fin.

Pour bénéficier du tarif préférentiel, il suffira de présenter une carte d’électeur tamponnée (ou le récépissé d’une procuration valide signée par l’administration), preuve que l'on a bien accompli son devoir civique.