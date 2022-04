Seine-Maritime : trois policiers agressés lors d'une interpellation à Canteleu (VIDEOS)

L’interpellation d’un conducteur à Canteleu le 5 avril a dégénéré en affrontements entre la police et plusieurs individus qui ont lancé des projectiles sur les policiers. Un agent aurait dégainé son arme, sans toutefois en faire usage.

Trois policiers ont été violemment agressés à Canteleu (Seine-Maritime) le 5 avril alors qu’ils procédaient à l’interpellation d’un conducteur sans permis, suspecté d’avoir commis des violences sur une autre personne à l’aide d’une batte de baseball et de deux acolytes. La victime a été transférée au CHU et a reçu d’importantes blessures, notamment au crâne.

Le principal suspect, âgé de 18 ans et connu des services de police, était au volant d’une Citroën blanche et a refusé d’obtempérer au moment où il est identifié par les forces de l’ordre, selon Paris -Normandie.

À Rouen, les policiers interpellent l’auteur d’une agression sordide à la batte de baseball qui a toujours le sang de sa victime sur sa chaussure.

Ses copains attaquent les collègues pour le libérer en criant à la bavure. C’est donc ça el famoso victimes incomprises ? pic.twitter.com/LNPB5deuBB — Linda Kebbab (@LindaKebbab) April 6, 2022

La scène a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre deux policiers au sol tentant d’interpeller un individu avant qu’un homme n’arrive pour distraire les agents et finisse par frapper et briser la vitre arrière gauche du véhicule de patrouille. Une quinzaine d’autres individus encerclent alors les policiers et leur jette différents projectiles. En infériorité numérique, les agents démusèlent leur chien et tentent de repousser les assaillants selon Valeurs actuelles. L'un d'eux a également dégainé son arme de service mais sans en faire usage pour autant.

🔴 La scène s'est déroulée ce mardi à Canteleu, en banlieue de Rouen, indique une source policière à @Valeurs. Les policiers tentaient d'intercepter un véhicule dont les 3 occupants venaient d'agresser un certain Jonathan L. à la batte de baseball 1/3pic.twitter.com/Ulwq4lvdaf — Amaury Bucco (@AmauryBucco) April 6, 2022

Les policiers n’ont eu d’autre choix que de relâcher la personne qu’ils avaient interpellée. La Citroën du suspect a pu toutefois être perquisitionnée et une batte de base-ball a été retrouvée à l’intérieur.