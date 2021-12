Toulouse : un élève de six ans sort de l'école seul dans la rue parce qu'il ne portait pas de masque

Un enfant de six ans qui ne portait pas de masque à l'entrée de son école s'est retrouvé seul dans la rue à Toulouse après avoir reçu des consignes des encadrants lui ordonnant de s'en procurer un. L'inspection reconnait une grande «maladresse».

La Dépêche rapporte que le 13 décembre un écolier s'est retrouvé seul dans la rue car il ne portait pas de masque à l'entrée de son établissement, l'école élémentaire de Bonnefoy, à Toulouse.

«J’ai déposé mon fils scolarisé en CP1, âgé de six ans, à l’école à 8h20 à l’ouverture du portail de celle-ci. Je l’ai vu passer le portail, dépassant le directeur de l’école qui est devant l’entrée tous les matins et il est rentré dans l’enceinte de l’école», raconte sa mère dans un courrier envoyé à la mairie de Toulouse et à l’inspection académique de circonscription. La femme va ensuite accompagner son deuxième enfant à l'école maternelle et sur le chemin du retour, elle voit son premier garçon accompagné par un ami de la famille qui l'a retrouvé seul dans la rue. «Notre fils aurait pu être kidnappé sans que personne ne bronche, sa vie a été gravement mise en danger», s'indigne la mère de famille dans son courrier.

Le père de l’élève assure que «le directeur a refusé l’accès de son fils à l’école parce qu’il ne portait pas de masque». Le directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne Louis Alberici, qui a reçu les parents le 15 décembre au matin, évoque de son côté «une maladresse», reconnaissant un incident «intolérable», rapporte La Dépêche.

Si le masque est obligatoire à l'école, l’accès à un enfant qui se présente sans masque ne peut y être refusé. «C’est une maladresse totale entre le directeur de l’école et la directrice de l’Alae [accueil de loisirs associé à l’école]», explique l'inspecteur d’académie, cité par le journal, qui ajoute que l'un a dit à l’élève de mettre son masque et l’autre d'aller chercher son masque, provoquant une confusion chez l’enfant qui, ne sachant plus quoi faire ni où aller, s’est retrouvé dehors. «Je comprends la colère des parents. J’ai demandé au directeur de les recevoir et il leur a fait ses plus plates excuses. On a frisé la catastrophe», a souligné l'inspecteur d'académie qui suggère que l’école élémentaire revoie son protocole d’accueil entre le temps scolaire et le temps périscolaire.