Tournage sauvage de clip de rap dans le Val-de-Marne : trois policiers caillassés par 30 assaillants

Le 9 décembre, à Villeneuve-Saint-Georges, une équipe de la BAC a dû intervenir afin de disperser un groupe de 30 personnes qui bloquait la circulation pour le tournage d'un clip de rap. Quand ils ont allumé les gyrophares, le caillassage a commencé.

Aux alentours de 19h le 9 décembre à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), trois policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) sont intervenus pour mettre fin au tournage sauvage d'un clip de rap qui bloquait la circulation, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Ils sortent du véhicule et reçoivent des projectiles

Après avoir allumé leurs sirènes et gyrophares afin de disperser les participants, les policiers ont reçu une première volée de projectiles. Ils sont alors sortis de leurs véhicules et, confrontés à une trentaine d'individus hostiles, ont dû faire usage de leur arsenal anti-émeute : grenade de désencerclement, tirs de flash-ball longue distance et grenades lacrymogènes. Dans le même temps, les trois membres des forces de l'ordre essuyaient un caillassage en règle de la part d'une dizaine de personnes qui avaient contourné leur contingent par l'arrière.

Les assaillants s'étaient cachés dans un parc pour continuer à lancer leurs projectiles. Les individus ont finalement été repoussés par les policiers jusqu'à une rue adjacente et ont pris la fuite. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune interpellation n'a été effectuée.

