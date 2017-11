Abdelkader Merah «aurait dû être buté» selon Jeremstar : un extrait génant retiré de Twitter par C8

La chaîne C8 semble ne pas être totalement à l'aise avec certains propos de Jeremstar. Un extrait de l'émission Les Terriens du dimanche a été supprimé de Twitter, dans lequel le jeune homme regrettait qu'Abdelkader Merah n'ait pas été exécuté.

Il semblerait que Jeremstar, vedette de la télé-réalité devenue chroniqueur de l'émission Les Terriens du dimanche, présentée par Thierry Ardisson, ait décidé de ne pas se plier aux règles du politiquement correct. Lors de l'émission diffusée le 5 novembre, le jeune homme est revenu sur le procès d'Abdelkader Merah, condamné à 20 ans de prison le 3 novembre dernier. Rapidement, la chaîne C8 a retiré de son compte Twitter l'extrait en question – que le Huffington Post a néanmoins pu visionner.

Jugeant le verdict trop clément, Jeremstar qualifie Abdelkader Merah de «complice» – alors que la complicité, comme le rappelle Thierry Ardisson, n'a pas été établie par les juges, qui n'ont retenu que l'«association de malfaiteurs».

«Il aurait dû être buté, envoyé dans un pays comme l'Irak ou la Syrie», poursuit Jeremstar. Raquel Garrido, membre de La France insoumise et également chroniqueuse de l'émission, interrompt alors le jeune homme : «Mais normalement nous on en a quelque chose à foutre de la vie ! C'est ça la différence fondamentale entre eux et nous, c'est que lui n'en a rien à foutre de la vie.»

Ce n'est pas la première fois que Jeremstar défend à la télévision une position tranchée au sujet du terrorisme. Fin octobre, il avait déjà plaidé en faveur d'«exécutions extrajudiciaires» pour les djihadistes français partis combattre à l'étranger.