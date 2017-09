Vinci va-t-elle mettre fin à la gratuité des autoroutes pour les pompiers ?

Diffusée par la presse du sud de la France, la nouvelle de la fin de la gratuité des autoroutes pour les pompiers a enflammé l'opinion publique. Vinci a rapidement éteint l'incendie en publiant un communiqué pour démentir l'information.

La nouvelle a mis le feu aux poudres dans le Var, région touchée par de vastes incendies cet été : les pompiers pourraient se voir être obligés de payer un droit de passage sur les autoroutes du réseau Vinci à partir du 1er octobre, d'après Nice-Matin.

«On a appris par courrier et sans explication aucune que Vinci supprimait la gratuité accordée à l'année aux camions feux de forêt. Qu'une entreprise du CAC 40 qui distribue chaque année des dividendes à ses actionnaires facture les badges de ceux qui sauvent des habitations et des vies, est inadmissible ! Les pompiers n'utilisent pas leurs camions feux de forêt pour aller au supermarché ! Je suis une présidente en colère», a déclaré Françoise Dumont, présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Var, le 28 septembre.

Plusieurs personnalités politiques ont fait part de leur colère concernant cette nouvelle.



«Vinci compte faire payer les pompiers sur les autoroutes : le racket et l'immoralité n'ont plus aucune limite !», a déclaré David Rachline, sénateur FN du Var.

Vinci compte faire payer les pompiers sur les autoroutes : le racket et l'immoralité n'ont plus aucune limite ! https://t.co/JcDhnAcj0q — David Rachline (@david_rachline) 29 septembre 2017



Stéphane Ravier, maire du septième arrondissement de Marseille, a dénoncé une décision «stupéfiante de bêtise».

#Vinci supprime la gratuité de ses autoroutes pour les pompiers : cette décision est stupéfiante de bêtise ! https://t.co/VizcUVRNPX — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) 29 septembre 2017



Mais Vinci Autoroute a démenti cette information, affirmant dans un communiqué qu'aucun changement n'aurait lieu au 1er octobre. «La seule évolution concerne le support qui est modernisé : les anciennes cartes magnétiques utilisées par les administrations sont remplacées par des badges télépéage, et ceci au niveau national».

Mise au point de VINCI Autoroutes. pic.twitter.com/h3zKCi0TcJ — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 29 septembre 2017

Plus de détails à venir...