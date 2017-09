Une arme, une rolex et les contacts de deux anciens présidents dérobés chez Philippe Val

Le critiqué ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter a été victime d'un cambriolage à son domicile. Les voleurs sont repartis avec un butin conséquent, dont une arme, une montre de luxe... et les contacts de Hollande et Sarkozy.

Le magazine Closer a révélé que le journaliste Philippe Val avait été victime d'un cambriolage à son domicile le 26 septembre. L'écrivain et chansonnier, qui fut notamment à la tête de Charlie Hebdo de 1992 à 2009 (successivement comme rédacteur en chef puis directeur de la publication), s'est vu dérober nombre d'objets de valeurs dont une Rolex d'une valeur de 5 000 euros, une arme de poing de calibre 7.65, ainsi que des ordinateurs portables... dans lesquels se trouvaient les contacts des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy et de nombreuses autres personnalités.

Le journaliste et ex-patron de presse est l'objet de critiques, notamment en raison de l’inflexion de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, devenue de plus en plus hostile à l'islam sous sa direction, allant jusqu'à la publication de caricatures représentant le prophète Mohammed pour laquelle il a reçu de nombreuses menaces de mort et vit désormais sous protection policière.

Il a aussi été vivement critiqué pour l'éviction du dessinateur Siné en 2008, après un billet sur Jean Sarkozy dans lequel celui-ci ironisait sur la possible conversion au judaïsme du fils de l'ex-président. Jean Sarkozy s'apprêtait à l'époque à épouser l'héritière des magasins Darty Jessica Sebaoun, elle-même de confession juive. Ses liens avec la famille Sarkozy, alors qu'il s'affiche comme un journaliste de gauche, lui ont également valu des critiques.

Lors du cambriolage, sa compagne, directrice au sein de Radio France, s'est vue elle aussi dérober un ordinateur portable.

