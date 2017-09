«Limite poissonnière» : Radio France s'excuse après la diffusion de commentaires sur des pigistes

Radio France s'est excusée après avoir diffusé les commentaires parfois crus et désobligeants du jury qui recrute ses journalistes. Le scandale, diffusé par un syndicat de journalistes, a éclaté durant le weekend.

Le groupe Radio France s'est trouvé dans la tourmente après la diffusion d'un planning le 25 septembre comprenant de nombreux commentaires offensants concernant des pigistes travaillant pour le compte des médias publics.



Radio France recrute en effet deux fois par an des pigistes pour répondre aux besoins du planning de ses antennes à Paris et en régions, et souvent les embauche, à terme, en CDI.

Planning : quand la sélection vire à l'humiliation des candidats

► https://t.co/QFeRPzSekKpic.twitter.com/gKtbODfWl0 — SNJ Radio France (@snj_rf) 25 septembre 2017

Selon le syndicat SNJ qui a révélé l'erreur sur son site, l’ensemble des candidats et des rédacteurs en chef concernés a reçu des commentaires tels que «débit un peu désinvolte et limite poissonnière», «il serait pas mal en démonstrateur à Auchan ou DJ au Macumba», ou encore «a une voix de vendeur de supermarché».

A l’occasion de la seconde sélection annuelle qui s’est tenue à la mi-septembre, les commentaires «individuels et informels (langage familier) qui devaient être exclusivement destinés au débriefing oral de chacun des candidats ont tous été envoyés par erreur», a reconnu Radio France dans un communiqué.

La direction de Radio France s'est déclarée «consciente de l’émotion suscitée par le vocabulaire employé dans certains de ces commentaires comme par leur diffusion» et a présenté ses excuses «aux candidats qui ont pu se sentir blessés».

La palme des respect des employés, remise à @radiofrance. Vous pensez sincèrement qu'1 simple juste pardon ça suffira ? — Neirie R. Nguyen (@neirie) 26 septembre 2017

La direction de Radio France a assuré qu'elle allait «prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’une telle erreur se reproduise».

«Cette procédure a été créée il y a plus de dix ans et est en régulière évolution pour plus de professionnalisme et d'équité», a souligné Radio France à l'AFP.

