Bruno Le Maire appelle Florent Pagny à rester en France : «Nous avons besoin de tous les talents»

Dans une interview au Parisien, Florent Pagny annonce son installation prochaine au Portugal pour raisons fiscales. Bruno Le Maire s'est rapidement manifesté : «J’invite Florent Pagny à rester en France.»

Au cours d'une interview donnée au Parisien et publiée le 24 septembre, Florent Pagny, l'auteur interprète qui nous avait livré Ma liberté de penser, évoquait sa toute prochaine installation au Portugal. La raison invoquée pour cet exil par celui qui est aussi coach dans l'émission The Voice, diffusée sur TF1, n'offrait aucune ambiguïté : «Il n’y a pas d’impôt sur la succession, pas d’impôt sur la fortune et surtout pas d’impôt sur les royalties pendant dix ans, tous les artistes commencent à s’installer là-bas. Les Italiens viennent d’adopter les mêmes règles concernant les royalties.»

Du côté du ministère de l'Economie, le message est passé et n'a visiblement pas été apprécié : les richesses sont cordialement invitées à rester en France. Bruno Le Maire, qui a rejoint La République en marche (LREM), mouille la chemise pour son gouvernement en tant que ministre de l'Economie et lance un appel aux artistes le 25 septembre :

J’invite Florent Pagny à rester en France, nous avons besoin de tous les talents.

Et d'ajouter : «Nous avons un projet de loi de finances pour 2018 qui vise justement à ce que tous ceux qui créent en France, qui créent des richesses, qui créent des emplois également, puissent être incités à rester.»

Dans une vidéo mise en ligne sur le site du Parisien, Florent Pagny interpelle indirectement Emmanuel Macron sur le sujet de la fiscalité : «Quand on dit "revenez", [il faut] changer des règles pour que les gens reviennent.»

La France, «terre de conquête» pour Macron

Florent Pagny répondait ainsi à l'appel du président de la République qui avait lancé à plusieurs reprises des appels pour inviter les expatriés français à revenir dans leur pays. En marge de l’Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière à New York, il a notamment appelé les Français de New York à revenir en France : «Revenez ! La terre de conquête, c’est la France.»

