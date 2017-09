A l'Huma, malgré les dissensions, la gauche vent debout contre la politique du gouvernement (VIDEOS)

RT France a rencontré Adrien Quatennens, Alexis Corbière et Gérard Filoche lors de la Fête de l'Humanité le 16 septembre. L'occasion pour eux de revenir sur les dissensions du front social français et ses luttes contre la politique du gouvernement.

Les syndicats et les personnalités de la gauche française ont été brocardés dans les médias pour avoir montré un front relativement désuni lors de la Fête de l'Humanité le 16 septembre à la Courneuve en Seine-Saint-Denis.

RT France était sur place pour rencontrer les responsables politiques présents et a pu constater qu'au-delà des dissensions, ces derniers étaient pourtant vent debout dans une lutte commune : contrer la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron. En ligne de mire, les ordonnances visant à réformer le Code du travail, la précarisation des salariés et la légitimité contestée d'Emmanuel Macron.

Un changement de casting, rien de plus pour Adrien Quatennens

A seulement 27 ans, Adrien Quatennens est une figure montante du parti de la France Insoumise qu'il représente à l'Assemblée nationale en tant que député du Nord.

Le bouleversement d'En Marche, selon lui ? Un simple changement de «casting» et de «costumes».

Finalement pour le résumer, ce projet [d'Emmanuel Macron] procède au remplacement du chômage par la précarisation de l'emploi.

Le gouvernement : pas légitime selon Alexis Corbière

Souvent vu comme le numéro 2 du parti de la France Insoumise, Alexis Corbières est porte parole de Jean-Luc Mélenchon et député de Seine-Saint-Denis. Il salue la manifestation du 12 septembre qu'il qualifie de beau succès et se félicite de la montée de la température sociale du pays.

Le gouvernement n'a pas de légitimité populaire, pas de base sociale, ni d'assise suffisamment forte [...] pour casser le Code du travail

«Macron, c'est Margaret Thatcher» pour Gérard Filoche

Gérard Filoche, syndicaliste et inspecteur du travail en retraite, compare la politique d'Emmanuel Macron à celle de Margaret Thatcher et estime que la présence d'Emmanuel Macron à l'Elysée relève d'une «anomalie historique». Concernant les «sales ordonnances» du gouvernement, il rappelle que, selon lui, ce sont les salariés qui font la valeur du travail et pas les employeurs.

Imaginez un patron sans salariés, c'est zéro plus zéro, la tête à Toto. Ce sont les salariés qui produisent les richesses.

