Après une vive polémique, le camp de migrants de la porte de Versailles évacué en avance

Le camp installé près de la porte de Versailles à Paris qui accueillait temporairement 450 hommes en provenance du Soudan, d'Afghanistan et d'Erythrée a été démonté de manière anticipée. Le maire du XVe arrondissement se dit «satisfait».

Alors que la préfecture de la région Ile-de-France avait promis que le camp de migrants installé depuis le 18 août sur le campus universitaire sportif de l’Institut d’éducation physique de l’université Paris-II Panthéon-Assas, à la porte de Versailles (XVe), serait démonté avant le début du mois de septembre, l'opération est en fait déjà terminée, comme a pu le constater un journaliste de RT France.

La grande majorité du camp de #migrants du 15e à Paris a été évacuée en toute discrétion. Plus que quelques personnes sur place pic.twitter.com/eEghTXltPa — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 28 août 2017

Sur place, le personnel qui gère le camp a cependant refusé qu'il prenne davantage de photos, sans préciser la raison de ce refus.

Les tentes dans le centre sportif réquisitionné pour des #migrants de #LaChapelle Photo envoyée par une habitante. pic.twitter.com/SclDlk2qoq — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 18 août 2017

Dès le matin du 28 août, les vingt grandes tentes de la Sécurité civile qui accueillaient temporairement 450 migrants soudanais, afghans et érythréens commençaient à être démontées. Une fois cette phase achevée, les gymnases seront à leur tour progressivement vidés de leurs lits de camp et la piste d’athlétisme et les équipements sportifs seront restitués aux étudiants pour la rentrée.

Une fête sonorisée a eu lieu jeudi dans le camps de #migrants pour hommes ouvert dans le 15e arrondissent #Parispic.twitter.com/8Qz9TfjQvO — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 25 août 2017

Pour le maire Les Républicains du XVe arrondissement de Paris Philippe Goujon, qui avait dénoncé à plusieurs reprises une «non-maîtrise des flux migratoires» accusant l’Etat, la préfecture et la préfecture de police d’avoir organisé cette opération «en douce», c'est une satisfaction. Il reste cependant pessimiste sur la situation à plus long terme : «Je vous donne rendez-vous dans deux mois. Le camp sauvage de la porte de la Chapelle se sera reformé avec ses 2 500 migrants. Et on évacuera pour la 36e fois en deux ans», a-t-il déclaré, cité par Le Parisien.

L’arrivée des migrants à la porte de Versailles était due à l’évacuation le 18 août dernier par le préfecture de police du camp sauvage situé porte de la Chapelle, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, où 2 500 réfugiés s’entassaient dans la rue, dans des conditions sanitaires déplorables et face à des riverains excédés.

