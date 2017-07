Menace pour la liberté d'expression ? L'inéligibilité pour provocation à la haine divise sur Twitter

Les députés ont voté un amendement au projet de loi sur la moralisation publique, prévoyant une inéligibilité en cas de condamnation pour injures racistes ou homophobes. Certains internautes ont salué ce choix, d'autre craignent des dérives.

C’est une victoire pour les associations dites antiracistes. Les députés ont voté un amendement La République en Marche (LREM) à l'article 1 du projet de loi ordinaire de «confiance dans la vie publique», prévoyant une «peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité» en cas de manquement à la probité.

Or, comme le rappelle la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) dans un communiqué, cette peine d'inéligibilité concerne notamment, les personnes ayant été condamnées pour : «Injure publique à caractère racial, injure publique à caractère homophobe, Diffamation publique à caractère racial, Diffamation publique à caractère homophobe, Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère racial, Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère homophobe, Apologie de crimes contre l’humanité, Contestation de crimes contre l’humanité, Discrimination».

La durée de la sanction n'a elle pas été évoquée dans le texte, même si le projet de loi de moralisation présenté début juin en conseil des ministres prévoyait une peine complémentaire d’inéligibilité pouvant aller jusqu'à dix ans.

L'@AssembleeNat vient de voter l'inéligibilité des personnes condamnées pour racisme, antisémitisme, négationnisme ou homophobie ! #DirectAN — LICRA (@_LICRA_) 24 juillet 2017

Comme la «probité», la définition des limites du racisme par la justice et ses nouvelles conséquences politiques interroge. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a d’ailleurs rappelé que la liste des «crimes et délits de manquement à la probité» posait la question de savoir «où doit-on s'arrêter», tout en considérant que le partie de l'amendement concernant les condamnations pour provocations et injures à caractère haineux, racial ou xénophobe, constituait «un complément très circonscrit».

Des internautes partagés entre satisfaction et craintes

Un certain nombre d'internautes ont salué le vote des députés, ou ont vu dans celui-ci une première étape dans une lutte plus conséquente contre les discours de haine.

C est un début .. — gallah sami (@bakkashi1208) 25 juillet 2017

On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant ? — lucienne munoz (@luciennemunoz) 25 juillet 2017

Le racisme n'est pas une opinion en France mais un délit puni par la loi — Julien Hadjazi (@JulienHadjazi) 25 juillet 2017

Beaucoup, néanmoins, ont accusé les députés de la majorité d'une volonté de censure, voyant dans cette mesure une atteinte potentielle à la liberté d’expression.

Définis par qui? Sur quelle base? Dans quelles limites?

A d'autres.

Il suffit de voir les jugements de la 17e de Paris.

Que du sens unique. — TirFrançais (@TirFrancais) 25 juillet 2017

C'est tout simplement une atteinte à la liberté d'expression ! Et rien contre les magouilles financières, contre les délinquants, etc ??? — SainesPenséesDu44 (@SainesPensees) 25 juillet 2017

«Ce qui va être raciste pour quelqu'un ne le sera pas pour un autre. C'est encore les mêmes qui vont décider de ce qu'on peut faire ou pas», a par exemple regretté un internaute, qui considère que le Front national, accusé régulièrement de racisme ou de xénophobie par ses adversaires, est visé par cet amendement.

Ce qui va être raciste pour quelqu'un ne le sera pas pour un autre. C'est encore les mêmes qui vont decider de ce qu'on peut faire ou pas — sasha (@sashaPtrt) 25 juillet 2017

Dérives de la pensée unique en vue... la limite n'est pas précisée. Interdisez direct le FN, quoi qu'ils disent c'est raciste pour vous — sasha (@sashaPtrt) 25 juillet 2017

D’autres ont mis en avant le recul des parlementaires sur l’obligation d’avoir un casier judiciaire vierge pour être élu, auquel l'inéligibilité liée aux condamnations pour racisme ou homophobie servirait de paravent.

Par contre, pour les fraudeurs, profiteurs, harceleurs, on repassera.

Le délit d'opinion contraire, c'est ça l'urgence.



#1984 — TirFrançais (@TirFrancais) 25 juillet 2017

Et pour ceux condamnés pour agressions sexuelles, abus de biens sociaux ou détournements de fonds publics, c'est bon, y a pas de soucis? — L_EMPALEUR2 (@L_EMPALEUR2) 25 juillet 2017

Par contre, qu'un élu n'ait pas un casier vierge, ça ne gène personne... #DictatureDeLaPensée — Samuel POTIER (@samuel_potier) 25 juillet 2017

Pou rappel, le projet de loi dans son ensemble n’a, pour le moment, pas été adopté. Cependant, vu la position de force de LREM à l’Assemblée nationale, celui-ci ne devrait guère rencontrer de difficultés à être définitivement voté, au terme de la navette parlementaire.