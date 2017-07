Emmanuel Macron assiste aux commémorations de l'attentat de Nice

Le président de la République française est arrivé à Nice pour rendre hommage aux victimes de l'attentat djihadiste commis un an plus tôt sur la Promenade des Anglais.

Après le défilé militaire de la Fête nationale sur les Champs-Elysées, le président de la République, Emmanuel Macron, est arrivé cet après-midi à Nice pour rendre hommage aux 86 morts et 458 blessés de l'attentat du 14 juillet 2016.

Le président doit assister à la cérémonie en l'honneur des victimes et de leurs proches sur la place Masséna, où il prononcera un discours. Il rencontrera ensuite en privé survivants et proches des victimes. Selon Christian Estrosi, la rencontre sera privée et aucun média n’y aura accès.