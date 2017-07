Les salariés de GM&S lèvent le blocage du site de PSA dans l'Allier

Les salariés de l'équipementier automobile creusois GM&S, en liquidation judiciaire, ont levé le blocage d'un site de PSA dans l'Allier, après la conclusion d'un accord avec le gouvernement.

Le soir du 6 juillet, les salariés de l'équipementier automobile GM&S, en grande difficulté financière, ont levé à l'appel de la CGT le blocage d'un site de PSA dans l'Allier, après un accord avec le gouvernement sur l'ordre du jour des prochaines discussions à Bercy, le 11 juillet.

Le site a été évacué par les GM&S sans heurts, et peu après 22h, le dernier véhicule des GM&S quittait le site de Peugeot à Sept-Fons, sur la commune de Dompierre-sur-Besbre, permettant aux premiers camions d'entrer à nouveau librement dans l'enceinte de l'usine, sous la surveillance de quelques gendarmes encore présents sur place.

A la suite d’une négociation dans l’après-midi à la préfecture de Moulins, la CGT avait obtenu de faire acter à l'ordre du jour de la prochaine réunion prévue à Bercy, le 11 juillet, les revendications essentielles des salariés, selon Patrick Brun, délégué CGT. «Il nous a été proposé une réunion à Bercy mardi [11 juillet] à 15h30, à la condition que l’on lève le camp. Nous avons demandé un ordre du jour précis, que nous avons obtenu, le ministre ayant donné son accord», a-t-il dit.

La réunion doit mettre en présence l’ensemble des acteurs du dossier : PSA, Renault, le repreneur GMD, l’Etat et les syndicats, mais sa tenue était conditionnée à la levée du blocage du site de Sept-Fons qui durait depuis 48 heures.

Les GM&S veulent notamment des engagements visant à augmenter le nombre d'emplois repris, via des commandes de filiales de PSA et Renault, et le versement d'une «prime extra-légale», s'ajoutant aux indemnités de licenciement de base, pour ceux des salariés qui ne seront pas repris.

PSA est avec Renault l'un des deux grands clients de GM&S. Bercy est en discussions depuis plusieurs semaines avec les deux constructeurs automobiles sur leurs engagements d'investissement et de commandes, ainsi qu'avec le seul repreneur déclaré, le groupe d'emboutissage GMD.

GM&S Industry, basé à La Souterraine et deuxième employeur privé de la Creuse, a été placé le 30 juin en liquidation judiciaire. L'offre de reprise de GMD doit être examinée le 19 juillet par le Tribunal de Commerce de Poitiers.

