Poussés à bout, des salariés de GM&S mettent feu à des pneus devant leur usine (VIDEO)

Ce 28 juin, les salariés de l’usine GM&S ont mis feu à des pneus pour manifester contre la liquidation de l'équipementier automobile.

Désespérés du fait que les négociations sur l’avenir de l’usine n’aboutissent pas, les employés ont mis le feu à des pneus devant les bâtiments de l'entreprise.

«On continuera à se battre, on baissera pas les bras. On ira chercher la supra légale s'il faut chercher de l’argent, puisque c’est hors de question de foutre les salariés dehors, sans rien leur donner. On a fait trop de sacrifices pour tout perdre maintenant.», a confié à l’agence vidéo Ruptly un des manifestants.

