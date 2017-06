Emmanuel Macron dévoile son portrait officiel (PHOTO)

Le compte twitter de l'Elysée vient de publier le portrait présidentiel officiel d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat y apparaît dans une pose à la fois décontractée et assurée, dans une mise en scène chargée de symboles.

Ce 29 juin, l'Elysée vient de dévoiler sur Twitter le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Dans son bureau présidentiel, appuyé sur sa table de travail, le président y apparaît de face, fixant l'objectif. Le fenêtre derrière lui est ouverte sur l'extérieur,

A gauche du cadre, un livre ouvert et un drapeau français : à droite, un drapeau européen et une horloge en or. Faut-il y voir une disposition intentionnelle représentant le passé d'un côté et l'avenir de l'autre ? Ou une référence au «maître des horloges», fonction que le chef de l'Etat s'était attribuée ? Quant aux deux alliances, faut-il y voir le signe d'une volonté d’œuvrer à gauche comme à droite ?

Quoi qu'il en soit, le cliché semble s'inscrire dans la tradition des portraits traditionnels des présidents de la Cinquième république, à l'exception notable de celui de François Hollande, en affichant une solennité particulière.

