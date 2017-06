Quand des membres du gouvernement apprennent leur nomination à la télévision ou par SMS (VIDEO)

Présenté comme «technique», le remaniement du gouvernement d'Edouard Philippe a finalement tourné au jeu de chaises musicales. Ce qui pourrait expliquer que certains nouveaux membres du gouvernement aient été plutôt surpris de leur nomination.

La composition du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe a été annoncée, le 21 juin, avec plus d'une heure de retard, sans doute le signe d'un certain flottement dans le choix des heureux élus. Certains ont même été surpris par leur nomination, à l'instar de Stéphane Travert nouveau ministre de l'Agriculture.

Le député normand a ainsi été prévenu, seulement quelques heures avant l'annonce du gouvernement, et par un simple sms d'Emmanuel Macron. On ne lui a pas même demandé son avis, a-t-il confirmé sur le plateau de BFMTV ce 22 juin 2017. «On respecte la volonté et le souhait du président de la République», a ajouté humblement celui qui fut l'un des porte-parole d'Emmanuel Macron lors de la campagne, et l'un des membres de la garde rapprochée que le président a fait entrer au gouvernement.

Le nouveau ministre de l'Agriculture a toutefois précisé qu'il s'attendait «un petit peu» à entrer au gouvernement. Ce n'est pas le cas de Geneviève Darrieussecq, complètement surprise. Celle-ci a tout simplement appris à la télévision sa nomination comme secrétaire d'Etat auprès de la nouvelle ministre des Armées Florence Parly. Geneviève Darrieussecq a précisé au micro d'Europe 1 qu'elle s'apprêtait même à quitter Paris pour les Landes, comme à son habitude, pour se rendre à Mont-de-Marsan dont elle est le maire MoDem.

Il semble que les démissions en cascades de François Bayrou et des membres centristes du gouvernement précédent aient pris de court Edouard Philippe et Emmanuel Macron.

Lire aussi : Gouvernement Philippe II : Macron fait entrer trois proches et maintient le lien avec le MoDem