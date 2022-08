«Inadmissible» : LCI s'excuse après le geste jugé raciste d'un chroniqueur

Se tirant les yeux pour les brider et imitant un fort accent, Sergueï Jirnov a déclenché la colère d'associations antiracistes. Si la chaîne s'est excusée, celui-ci se défend de tout geste raciste, se référent à un sketch de Michel Leeb.

Invité sur le plateau de LCI le 16 août pour évoquer la situation entre Taïwan et la Chine, Sergueï Jirnov, chroniqueur pour la chaîne, qui se présente comme un ancien du Comité pour la Sécurité de l'Etat (KGB) et des Service des renseignements extérieurs de la fédération de Russie (SVR), par ailleurs ouvertement anti-Poutine, s'est tiré les yeux tout en disant «Ni hao» (bonjour en chinois) avec un fort accent. Si la scène n'a pas fait de vague sur le plateau, elle a ulcéré par la suite certains internautes, contraignant LCI à s'excuser quatre jours plus tard.

«La chaîne LCI présente ses excuses. Soyez convaincus que la rédaction est plus que jamais scrupuleuse pour combattre dans son travail quotidien les stéréotypes, les discriminations et les préjugés», a ainsi glissé le 20 août le présentateur de l'émission Darius Rochebin.

🔵 Réaction de #LCI suite à l'intervention Sergueï Jirnov dans l'émission de Darius Rochebin. pic.twitter.com/sVZe1Vo91i — LCI (@LCI) August 20, 2022

Avant ses excuses publiques, l'association SOS Racisme avait fait savoir son intention de saisir l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’ex-CSA) et avait demandé «à la chaîne de condamner ce geste raciste inadmissible». L’association des Jeunes chinois de France avait soutenu la décision de SOS racisme, appelant également au «retrait de cette séquence et des excuses publiques».

Dans une séquence diffusée sur @LCI sur la crise de #Taiwan, un chroniqueur provoque l'hilarité en fin d'émission en se tirant les yeux et en imitant un accent "asiatique". Nous saisissons l'@Arcom_fr et demandons à la chaîne de condamner ce geste raciste inadmissible ! https://t.co/aMY9y7DoAQ — SOS Racisme - #NonAuRacisme (@SOS_Racisme) August 19, 2022

Mais de son côté, Sergueï Jirnov n'entend pas s'excuser. Dans la nuit du 19 au 20 août, il défend son geste sur Twitter, affirmant imité un extrait d’un spectacle de l’humoriste Michel Leeb, vidéo du sketch à l’appui. «Avez-vous demandé le retrait de tous les sketchs de Michel Leeb que j’imitais?», a-t-il ironisé auprès de l’association des Jeunes chinois de France, qui ne cherche selon lui que le «buzz» pour se faire connaître.

Il paraît que ma petite imitation du sketch de Michel Leeb a froissé quelques sensibilités chez @ajcf_fr qui exige des excuses et le retrait de la vidéo. Les excuses, je les présente. Pour la vidéo, il faudra qu'ils arrêtent de la relayer eux même. Personne ne l'a remarqué avant! https://t.co/UzDGnog1ge — Sergueï Jirnov, ex espion du KGB/SVR, consultant (@SergueiJirnov) August 19, 2022

Etabli en France depuis qu'il a quitté la Russie au début des années 2000, Sergueï Jirnov est régulièrement invité dans les médias français notamment pour s'exprimer au sujet du président russe, Vladimir Poutine, qu'il «méprise» selon ses propres termes.