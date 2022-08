«Payer le prix de la liberté» ? Macron doit s'expliquer après ses propos sur l'Ukraine, selon Ciotti

Le député LR des Alpes-Maritimes a demandé des éclaircissements après l'allocution du président de la République concernant les répercussions économiques du conflit ukrainien dans l'Hexagone, jugeant ses propos «extraordinairement inquiétants».

Au cours d’une interview sur BFM TV le 22 août, le député Les Républicains Eric Ciotti a estimé qu'Emmanuel Macron devait «s'expliquer» après le discours dans lequel le président de la République a appelé le peuple français à accepter de «payer le prix de la liberté» face aux conséquences de la guerre en Ukraine.

Le 19 août, lors d’une allocution tenue à Bormes-les-Mimosas (Var), le chef de l'Etat avait affirmé : «Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité et, unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs.»

D’après Eric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, ces propos, qui avaient déjà déclenché un tollé au sein de la classe politique, «interrogent» et appellent des clarifications.

«Je ne comprends pas cette formule», a affirmé le député des Alpes-Maritimes, selon qui «ces propos sont extraordinairement inquiétants, anxiogènes». «Le président de la République doit s'expliquer : est-ce que c'est sur le terrain militaire qu’il y aura engagement plus fort ?», s’est-il interrogé. «Je le conteste et ne souhaite pas qu'on aille dans cette direction [car] la France n'a pas à être cobelligérante de ce conflit», a-t-il ajouté.

«Est-ce que c’est sur le plan économique, et là, est-ce que le président de la République ne veut pas mettre sous la responsabilité du conflit ses fautes intérieures ?», a-t-il ajouté, en renvoyant «à ce qui s'annonce sur l'énergie» avec une menace de flambée des prix qui risque de toucher l'Hexagone ainsi que l'ensemble de l'Union européenne. L'élu dénonce des «erreurs dans la programmation pluriannuelle de l'énergie» du précédent gouvernement, et notamment ce qu'il qualifie d'«erreur stratégique majeure» : la fermeture de 10 réacteurs nucléaires, qui aurait selon lui induit «une perte de souveraineté». Dans ce contexte, l'Ukraine «est sans doute un peu un alibi», selon Eric Ciotti qui a appelé au passage à mener «une politique économique très différente» de celle menée par la majorité macroniste.

Lors de la traditionnelle interview du 14 juillet, le chef de l'Etat avait déjà essayé de préparer les Français à une rentrée et un hiver difficiles en raison du conflit en Ukraine et tenté, en esquissant une série de réformes, de redonner un cap à son quinquennat. «Il faut nous préparer tous à [ce que la guerre] dure. L’été et le début de l’automne seront sans doute très durs», avait lancé le président, en évoquant la situation d'«économie de guerre» auquel le pays est selon lui confronté.