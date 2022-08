Attaque au couteau du Mans : le suspect affirmant être Afghan mis en examen et écroué

Présent depuis plusieurs mois en France, le suspect de l'attaque au couteau qui a fait plusieurs blessés dans le centre du Mans a expliqué être un Afghan et a nié tout motif terroriste à l'agression.

L'homme interpellé le 27 juillet au Mans après avoir blessé plusieurs passants au couteau a été mis en examen pour tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire, a appris l'AFP le 1er août auprès de la procureur du Mans Delphine Dewailly.

Le parquet avait requis le 29 juillet sa «mise en examen des chefs de tentatives d'assassinat, vol et rébellion, ainsi que son placement sous mandat de dépôt provisoire» et l’intéressé a effectivement «été mis en examen des chefs visés et placé en détention provisoire», a confirmé la magistrate à l'AFP.

«L'intéressé admet avoir été présent et en possession du couteau, dont il indique avoir fait usage pour sa propre défense, ayant été lui-même agressé quelques jours auparavant», avait précisé le 29 juillet dans un communiqué Delphine Dewailly, ajoutant que le suspect «exclut toute dimension religieuse ou terroriste à son acte».

Une enquête de personnalité à accomplir

Se disant né en Afghanistan et âgé de 32 ans, cet homme avait été interpellé le 27 juillet «lors de l'agression au couteau de passants à la sortie d'un commerce Avenue de la Libération au Mans», rappelait la magistrate.

«Les deux victimes de ces coups, frappées alors qu'elles tentaient précisément d'immobiliser l'individu armé et au comportement menaçant, ont subi l'intervention chirurgicale nécessitée par les blessures occasionnées», avait-elle expliqué.

L'enquête, confiée au Service régional de la Police judiciaire d'Angers, doit permettre de «préciser les circonstances exactes des faits et d'explorer la personnalité et le parcours personnel du mis en examen, résidant en France depuis plusieurs mois», selon le communiqué.