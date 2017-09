L’agence Fitch voit une «haute probabilité» de relèvement de la notation de la Russie

Après avoir revu sa note pour la Russie de «stable» à «positif», l’agence de notation Fitch a annoncé qu’elle voyait une possibilité de relèvement de la notation financière pour le pays.

«La note de la Russie n’est pas seulement stabilisée, mais montre un potentiel de hausse», a déclaré le représentant de l’agence de notation Fitch, Erich Arispe, lors d'une conférence de presse le 26 septembre. Quatre jours plus tôt, l’agence publiait un communiqué annonçant une de pronostic concernant la cote de la Russie, actuellement à BBB- (note moyenne inférieure), qui est passé de «stable» à «positif».

«Bien sûr, la décision prise [le 22 septembre] montre qu’il existe une probabilité très haute d'une hausse de la notation de la Russie», a poursuivi Erich Arispe. Concernant les sanctions internationales contre la Russie, il a noté : «Bien sûr, elles peuvent se traduire en un taux de croissance réduit, mais ce qui est important pour nous, c’est qu’elles n’influencent pas l’accès de l’Etat aux marchés financiers.»

La semaine dernière, Fitch a souligné que la Russie «continu[ait] à renforcer sa politique économique, étayée pas un taux de change plus flexible, un engagement fort à limiter l’inflation et une stratégie fiscale prudente». «L'ensemble de ces mesures apportera une stabilité macroéconomique accrue et […] renforcera la résistance de l’économie aux perturbations», a fait savoir l’agence dans son communiqué, avertissant toutefois que la croissance économique resterait lente dans le pays.

Le niveau d’inflation en Russie a chuté en 2017 et devrait retomber à 3,2% pour l’année 2017, selon les prévisions du ministère russe de l’Economie. En 2016, l’inflation avait atteint un taux de 5,4%.